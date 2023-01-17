Patriot буде більше: ще одна країна згодна передати Україні ЗРК

Терміни передачі нового озброєння поки що не звучать, уряд країни ще офіційно не підтвердив постачання

Після Німеччини, яка офіційно підтвердила передачу Patriot Україні, ще одна країна заявила про готовність поставити ЗРК нашій країні. Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зробив заяву.

Про це пише Reuters у вівторок, 17 січня. Прем’єр Нідерландів провів зустріч із президентом США Джо Байденом, де обговорили це питання.

Рютте знаходиться зараз у Вашингтоні, де провів низку робочих зустрічей, у тому числі і з американським президентом. Прем’єр-міністр Нідерландів заявив, що його країна має намір приєднатися до США та Німеччини щодо посилення військової підтримки України.

"Ми маємо намір приєднатися до того, що ви робите з Німеччиною у проекті Patriot, системи протиповітряної оборони. Я вважаю, що це важливо, і ми приєдналися до цього", – сказав Рютте Байдену у Білому домі.

Раніше Bloomberg, посилаючись на наближених до уряду людей, повідомляв, що незабаром рішення про передачу ЗРК Patriot буде ухвалено офіційно. А представник міністерства оборони Нідерландів Саша Лувхофф сказала, що їхня країна ставить у пріоритет військові постачання в Україну.

"Нідерланди постійно розглядають можливості військової підтримки України", — сказала Саша Лувхофф, не уточнивши подробиць.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, коли у США почнуть навчати українських воїнів працювати із ЗРК Patriot. Навчання займе кілька місяців, після чого зброю передадуть Україні.