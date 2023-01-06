БМП Marder та ЗРК Patriot з Німеччини: коли техніка надійде в Україну

Навчання українських військових проходитиме у Німеччині

Стали відомі перші подробиці поставки Берліном Києву західних зразків військової техніки. Німеччина планує відправити в Україну близько 40 бронетранспортерів Marder вже до кінця березня 2023 року.

Про це з посиланням на представника федерального уряду та керівника федеральної прес-служби Штеффена Хебештрайта повідомляє британська The Guardian.

За словами представника уряду ФРН, зенітно-ракетний комплекс Patriot із запасів Бундесверу також буде поставлений в Україну в першому кварталі.

Хебештрайт уточнив: "Ці 40 машин мають бути готові вже у першому кварталі, щоб їх можна було здати Україні".

Він також додав, що навчання українських військових управлінню БТР Marder пройде у Німеччині і триватиме близько восьми тижнів.

Нагадаємо, 5 січня глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі на зустрічі з німецькою колегою Анналеною Бербок у Берліні натякнув на те, що в наступному пакеті допомоги Лондон може відправити Києву партію танків.