БМП Marder и ЗРК Patriot из Германии: когда техника поступит в Украину

Обучение украинских военных будет проходить в Германии

Стали известны первые подробности поставки Берлином Киеву западных образцов военной техники. Германия планирует отправить в Украину около 40 бронетранспортеров Marder уже до конца марта 2023 года.

Об этом со ссылкой на представителя федерального правительства и руководителя федеральной пресс-службы Штеффена Хебештрайта сообщает британская The Guardian.

По словам представителя правительства ФРГ, зенитно-ракетный комплекс Patriot из запасов Бундесвера также будет поставлен в Украину в первом кварталt.

Хебештрайт уточнил: "Эти 40 машин должны быть готовы уже в первом квартале, чтобы их можно было сдать Украине".

Он также добавил, что обучение украинских военных управлению БТР Marder пройдет в Германии и продлится около восьми недель.

Напомним, 5 января глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли на встрече с германской коллегой Анналеной Бербок в Берлине намекнул на то, что в следующем пакете помощи Лондон может отправить Киеву партию танков.