Танковий "флешмоб" триває: Британія натякнула на передачу Україні важкої техніки

Глава Міноборони Великої Британії натякнув, що Україна може отримати танки найближчим часом

У середині грудня Володимир Зеленський звернувся до країн-партнерів та попросив кожну збільшити військову допомогу Україні. Учора стало відомо, що Франція передасть Україні легкі танки та бронемашини Bastion.

Сьогодні, 5 січня, у Великій Британії натякнули на те, що в наступному пакеті допомоги можуть відправити в Україну партію танків, передає британський таблоїд The Guardian.

Машини, які пообіцяла передати Франція Україні, здатні виконувати розвідувальні функції та підтримувати основні бойові танки.

Президент США Джо Байден після телефонної розмови з Олафом Шольц заявив, що Україна може отримати бойові машини Bradley американського виробництва. Америка у п’ятницю, 6 січня, має намір оголосити про новий пакет військової допомоги, до якого вже увійдуть близько 50 цих автомобілів.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок також дала зрозуміти, що її підхід розвивається.

"Я знову і знову вказувала на те, що ми працюємо з нашими партнерами, щоб побачити, яка військова підтримка потрібна Україні", - сказала вона після зустрічі зі своїм британським колегою Джеймсом Клеверлі.

Сам же міністр закордонних справ, у справах Співдружності та міжнародного розвитку Великої Британії сказав, що танки "цілком можуть бути" частиною наступного етапу передачі зброї.

"Ми надаємо таку військову техніку, яка здатна завдати вирішального удару по російським цілям на відстані", — сказав Джеймс Клеверлі.

Україна неодноразово заявляла, що їй необхідно близько 300 танків і від 600 до 700 бойових машин піхоти із заходу, щоб дати своїм військовим шанс прорватися через укріплені російські позиції вздовж лінії фронту.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у 2023 році Україна отримає всю обіцяну військову допомогу, яку не змогла отримати минулого року з різних причин. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що ведеться серйозна робота на цьому напрямі.