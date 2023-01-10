Рахунок пішов на дні: у США розкрили, коли почнуть вчити українських військових користуватися Patriot

Навчання займе кілька місяців

Українські військові вже невдовзі можуть розпочати навчання управлінню ЗРК Patriot, які США надішлють нашій країні в рамках чергового пакету допомоги. Для цього бійці ЗСУ вирушать до Америки.

Як пише видання CNN, посилаючись на свої джерела серед американських чиновників, українські військові мають розпочати тренування з ракетною системою Patriot у США вже наступного тижня. Навчальна програма проходитиме у Форт-Сіллі в Оклахомі, де США проводять власні тренування з експлуатації та обслуговування цієї системи протиповітряної оборони.

Лаура Купер, відповідальна у Міноборони США за питання, пов’язані з Україною, росією та Євразією, сказала, що навчання українців займе "кілька місяців". При цьому вона наголосила, що конкретних термінів завершення навчання вона не може називати.

За словами прес-секретаря Пентагону та бригадного генерала Пета Райдера, США розглядають кілька варіантів проведення навчань на ЗРК Patriot — як у США, за кордоном чи у комбінації обох варіантів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Німеччина слідом за США також передасть Україні ЗРК Patriot. Крім того, до нового пакету допомоги увійдуть німецькі БТР.

Також ми повідомляли про те, що США незабаром почнуть навчати українських військових управлінню "вбивцями танків".