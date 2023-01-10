Счет пошел на дни: в США раскрыли, когда начнут учить украинских военных пользоваться Patriot

Обучение займет несколько месяцев

Украинские военные уже вскоре могут начать обучение управлению ЗРК Patriot, которые США направят нашей стране в рамках очередного пакета помощи. Для этого бойцы ВСУ отправятся в Америку.

Как пишет издание CNN, ссылаясь на свои источники среди американских чиновников, украинские военные должны начать тренировки с ракетной системой Patriot в США уже на следующей неделе. Учебная программа будет проходить в Форт-Силле в Оклахоме, где США проводят собственные тренировки по эксплуатации и обслуживанию данной системы противовоздушной обороны.

Лаура Купер, ответственная в Минобороны США за вопросы, связанные с Украиной, россией и Евразией сказала, что обучение украинцев займет "несколько месяцев". При этом она отметила, что конкретные сроки завершения обучения она не может называть.

По словам пресс-секретаря Пентагона и бригадного генерала Пэта Райдера, США рассматривают несколько вариантов проведения учений на ЗРК Patriot — как в США, за границей или в комбинации обоих вариантов.

Напомним, ранее мы писали о том, что Германия вслед за США также передаст Украине ЗРК Patriot. Кроме того, в новый пакет помощи войдут немецкие БТР.

Также мы сообщали о том, что США вскоре начнут обучать украинских военных управлению "убийцами танков".