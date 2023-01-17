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Patriot будет больше: еще одна страна согласна передать Украине ЗРК

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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ЗРК Patriot хотят передать Украине Нидерланды Новость обновлена 17 января 2023, 22:19
ЗРК Patriot хотят передать Украине Нидерланды. Фото Открытые источники

Сроки передачи нового вооружения пока не извучивают, правительство страные еще официально не подтвердило поставки

Вслед за Германией, которая официально подтвердила передачу Patriot Украине, еще одна страна заявила о готовности поставить ЗРК нашей стране. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сделал заявление.

Об этом пишет Reuters во вторник, 17 января. Премьер Нидерландов провел встречу с президентом США Джо Байденом, где обсудили этот вопрос.

Рютте находится сейчас в Вашингтоне, где провел ряд рабочих встреч, в том числе и с американским президентом. Премьер-министр Нидерландов заявил, что его страна намерена присоединится к США и Германии в вопросе усиление военной поддержки Украины.

"Мы намерены присоединиться к тому, что вы делаете с Германией в проекте Patriot, системы противовоздушной обороны. Я считаю, что это важно, и мы присоединились к этому", – сказал Рютте Байдену в Белом доме.

Ранее Bloomberg, ссылаясь на приближенных к правительству людей, сообщал, что в скором времени решение о передаче ЗРК Patriot будет принято официально. А представитель министерства обороны Нидерландов Саша Лувхофф сказала, что их страна ставит в приоритет военные поставки в Украину.

"Нидерланды постоянно рассматривают возможности военной поддержки Украины", — сказала Саша Лувхофф, не уточнив подробности.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда в США начнут обучать украинских воинов работать с ЗРК Patriot. Обучение займет несколько месяцев, после чего оружие передадут Украине.

Теги:
#Нидерланды #ЗРК Patriot #Военная помощь Украине