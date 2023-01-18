"Рамштайн-8": на какую военную помощь рассчитывает Украина и как российский террор повлияет на результат

В ходе заседания будет обсуждаться передача Украине вооружения и военной техники со стороны западных стран.

Восьмое заседание контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится 20 января. Об этом сообщили в Минобороны Германии, добавив, что глава ведомства Кристине Ламбрехт уже обсудила повестку дня с американским коллегой Ллойдом Остином. В этот раз в мероприятии примут участие представители более 40 государств-партнеров Украины, а главной темой для обсуждения станет передача боевых машин пехоты и зенитно-ракетных комплексов Patriot.

"Телеграф" обратился к военным и политическим экспертам, чтобы узнать, принятие каких решений следует ожидать от этой встречи.

В чем нуждается Украина

В начале января в Офисе Президента Украины сообщили, что в ходе восьмого заседания в формате "Рамштайн" могут быть приняты решения по максимальному усилению обороноспособности Украины. Кроме того, по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, нет сомнений, что уже в скором времени у украинских войск будет дополнительная броневая и огневая мощь, пишет Униан.

"Я говорил в прошлом году, что убежден, в 2023 году мы получим то, что не могли по разным причинам получить в 2022. Я могу лишь подтвердить слова, что так и будет, но всему свое время. Ждите новостей", — заявил министр.

Прогнозируя результаты встречи "Рамштайн-8", секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал передачу Украине достаточного количества как оборонительного, так и наступательного оружия, добавив, что кроме танков наша страна получит еще "много интересных вещей".

Также секретарь СНБО отметил, что некоторые страны очень мощно помогают Украине, однако делают это анонимно, поэтому следует более осторожно относиться к обвинениям в адрес наших партнеров относительно отсутствия помощи.

"Каждая страна самостоятельно решает, какую информацию давать о помощи нам оружием… Мы не подчеркиваем определенные страны, которые нам помогают достаточно мощно, но они приняли решение, что это не должно быть публично в эфирах. Пройдет война, когда будет писаться история об этой войне, я думаю, мы очень много интересных вещей узнаем о тех людях, о тех странах, которые нам помогали, но об этом вслух не говорили по разным причинам", — сказал Данилов в эфире телемарафона.

Максимально четко и предметно о потребностях украинской армии по состоянию на конец 2022 года в интервью The Economist рассказал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. Тогда, думаю, вполне реально выйти на рубежи 23 февраля. Но двумя бригадами я не смогу. Я получаю то, что получаю, но это меньше того, что мне нужно ", — сказал генерал.

Кроме того, во вторник, 17 января, Валерий Залужный в Польше встретился с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и очертил срочные нужды ВСУ, удовлетворение которых ускорит победу Украины в войне.

По словам спикера Милли полковника Дэйва Батлера, эта встреча позволит генералу США передать обеспокоенность Залужного и информацию другим военным лидерам во время встречи глав государств и правительств НАТО. В частности, Милли сможет "описать тактические и оперативные условия на поле боя и то, что нужно для этого военным" с его точки зрения и с точки зрения генерала Залужного.

Чего следует ожидать от Запада

Известно, что во время встречи, посвященной подготовке к "Рамштайн-8", Кристине Ламбрехт и Ллойд Остин обсуждали передачу Украине ЗРК Patriot, ЗРК Gepard и комплексов IRIS-T. Речь также шла о предоставлении бронетранспортеров западного образца и обеспечении ВСУ запасными частями для ремонта техники.

"В то время, как США предоставит бронетранспортеры Bradley, Германия поставит до 40 бронетранспортеров Marder в качестве пожертвования из промышленных запасов или запасов Бундесвера. Боеприпасы для БМП также поступят из складов Бундесвера. Этим мы дополняем запланированные поставки колесных танков-разведчиков от наших французских друзей" – добавила Ламбрехт.

По словам военного эксперта, полковника запаса ВСУ Олега Жданова, вся номенклатура уже оговорена и подана на согласование. В первую очередь Украина ожидает решения вопроса относительно того вооружения, о котором говорил Валерий Залужный: танки, боевые бронированные машины и артиллерия. Относительно предоставления нам средств ПВО переговоры ведутся на уровне президента Украины и его коллег — первых лиц государств-партнеров.

"В общем, решение о передаче средств ПВО уже принято: США предоставляют нам ЗРК Patriot и дают аналогичное разрешение Германии. Также одну батарею Patriot передадут Нидерланды. Канада закупает для нас ЗРК NASAMS и еще два комплекса должна передать Америка, также три единицы IRIS-T от Германии должны были быть поставлены до конца 2022 года, однако до сих пор не предоставлены. Пока вопрос получения Украиной этого вооружения заключается только в сроках поставок", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Продолжительность процесса будет зависеть как от темпов преодоления объективных бюрократических сложностей, так и от проявления политической воли наших международных партнеров, отмечает Олег Жданов. К примеру, в случае с Германией ситуация усложняется личной позицией канцлера Олафа Шольца. По словам эксперта, у Бундестага и правительства есть желание и готовность предоставления Украине оружия, однако процесс каждый раз тормозится на этапе прохождения кабинета канцлера.

"Господин Залужный запросил 300 танков. В США на хранении находится 3700 танков Abrams. Танков Leopard 2 было выпущено в количестве почти 3500 единиц, и большая часть из них находится в Европе. Ситуация с боевыми бронированными машинами и артиллерией еще проще, однако когда дело доходит до собственно передачи этого вооружения и техники все вдруг вспоминают, что им самим нужна армия, и оказывается, что своя рубашка ближе к телу", — объясняет военный эксперт.

Что может повлиять на результаты "Рамштайн-8"

Разблокировка поставок Украине американских ЗРК Patriot стала выдающимся событием конца 2022 года и открыла новое окно возможностей для более мощной военной помощи со стороны международных партнеров нашего государства. Одним из факторов, имевших решающее значение для принятия этого решения, стал российский террор критической инфраструктуры Украины.

В преддверии заседания "Рамштайн-8" россия в очередной раз продемонстрировала всему миру свою безграничную жестокость и неспособность соблюдать правила и обычаи войны. Ракетный удар по многоэтажке в Днепре, унесшем жизни 45 человек, шестеро из которых — дети, может стать толчком к еще более решительным действиям со стороны коллективного Запада в намерениях защитить украинцев от геноцида.

По словам политконсультанта, президента Развиточного Агентства Исследований и Аналитики "RADA" Дмитрия Васильева, беспринципные действия оккупационных войск рф в Украине снимают все больше табу на поставки нам новых видов вооружения и военной техники.

"Сейчас уже можно говорить о предстоящей помощи коллективного Запада в закрытии украинского неба, к чему Владимир Зеленский призывал наших партнеров с первых дней войны. Трагедия в Днепре ускорит процесс усиления нашего вооружения, как в количественном, так и качественном смысле. Не исключаю, что во время "Рамштайна" будет обсуждаться предоставление Украине более тяжелых и наступательных видов вооружения, а также военных самолетов", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Роковой ошибкой владимира путина в избранной стратегии террора гражданского населения стало его непонимание психологии украинского народа. По словам Дмитрия Васильева, президент рф все еще рассчитывает получить желаемый эффект от затягивания боевых действий на фронте и запугивания мирного населения в городах Украины.

"Он до сих пор считает, что террор заставит украинцев давить на власть, подталкивая к переговорам. В ходе этих переговоров путин рассчитывает заключить "перемирие", чтобы иметь возможность накопить силы для нового наступления. Такая стратегия провальна в случае с украинским народом, ведь мы — нация, которая готова отстаивать себя. Жестокость россиян не ломает нас, а злит и стимулирует к еще более активному сопротивлению. Это восхищает наших партнеров, которые готовы увеличивать военную помощь до тех пор, пока Украина не одержит победу над страной-террористом", — отмечает политический эксперт.