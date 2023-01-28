Україна може отримати винищувачі від Британії, але є несподівана умова — ЗМІ

Одним із важливих елементів передачі зброї є навчання українських військових користуватися нею

Україна після справжнього "танкового прориву" в західній дипломатії почала плідну підготовку до можливого отримання літаків-винищувачів. Партію власних бойових авіаційних суден готова презентувати нашій армії і Британія. Однак, за даними одного із високопоставлених джерел Королівських військово-повітряних сил, це може статися лише після остаточної перемоги Києва.

Таку інформацію повідомляє The Telegraph. Такі терміни поставок британські військові пояснюють тим, що наразі немає гострої необхідності у додаткових поставках літаків, адже є інші пріоритети. Серед них — наземне важке озброєння, в тому числі і вже згадані танки.

Однак ідею з винищувачами у Лондоні характеризують фразою "ніколи не кажи ніколи".

"росія буде вигнана з України, а українцям знадобиться проводити місію повітряного контролю, аби захистити свій повітряний простір", — пояснюють ймовірне застосування британських літаків у Королівських ВПС.

Також британські партнери наголошують на тому, що повноцінно працюють на підтримку нашої держави, демонструючи серйозну ставлення до майбутньої перемоги України та остаточної поразки рф.

Додамо, що ще одним викликом може стати підсилення українського військового флоту. І хоча зараз наші військові проходять навчання на мінних кораблях класу "Сендаун", їм навряд чи до кінця війни вдасться увійти в води Чорного моря. Цей рух може не дозволити Туреччина, яка наразі перекриває протоку Босфор.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у США вже розпочалися дебати стосовно надання Україні винищувачів F-16. Попередньо про готовність надати Києву подібне озброєння повідомляли Нідерланди.

Крім цього ми можемо отримати ще й літаки радянського зразку МіГ-29, які б теж дозволили непогано "закрити небо".