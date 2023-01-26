Не F-16, але допомагають: чому Україні важливі МіГ-29 із Європи

Україна може отримати 10 літаків

Повітряні сили ЗСУ можуть посилитися за рахунок винищувачів МІГ-29 зі складу ВПС Словаччини. Про це заявив міністр оборони сусідньої країни Ярослав Надь під час свого візиту до України.

Як повідомив УНІАН, літаки вже готові до відправлення та знаходяться на одній із військових баз країни, але очікується рішення уряду.

На озброєнні ВПС Словаччини є 10 МіГ-29АС, що являють собою модифікації винищувача із системою дозаправки в повітрі, новими керованими ракетами середньої дальності РВВ-АЕ та покращеною авіонікою.

Що стосується інших характеристик, то в цілому вони стандарти – максимальна висота польоту 18 000 метрів і швидкість до 2450 км/год і тривалість польоту до 2,5 години з максимальною вагою 18,4 тонни.

Озброєний МіГ-29 авіаційною гарматою калібром 30 мм (найпотужнішою на сучасних літаках), щоправда, її боєзапас становить лише 150 снарядів. Також можуть встановлюватися до шести ракет класу "повітря-повітря" або комбінація 2-4 ракет та бомб, всього на літак можна навісити до шести ракет та бомб.

До початку російської агресії проти України наші Повітряні сили мали на озброєнні 37 МІГ-29. З того часу політики та відставні військові не раз закликали країни Заходу дати Україні літаки, насамперед американські F-16 та радянські МіГ-29, які перебувають на озброєнні різних держав. Та сама Словаччина заявляла про свою готовність передати "МіГі" ще влітку 2022 року.

Крім того, з’ясувалося, ще навесні 2022 року Польща таємно передавала МіГ-29, що були у неї, під виглядом запчастин.