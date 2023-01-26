Не F-16, но помогают: почему Украине важны МиГ-29 из Европы

Украина может получить 10 самолетов

Воздушные силы ВСУ могут усилиться за счет истребителей Миг-29 из состава ВВС Словакии. Об этой возможности заявил министр обороны соседней страны Ярослав Надь во время своего визита в Украину.

Как сообщил УНИАН, самолеты уже готовы к отправке и находятся на одной из военных баз страны, но ожидается решение правительства.

На вооружении ВВС Словакии имеются 10 МиГ-29АС, являющих собой модификации истребителя с системой дозаправки в воздухе, новыми управляемыми ракетами средней дальности РВВ-АЕ и улучшенной авионикой.

Что касается остальных характеристик, то в целом они стандарты – максимальная высота полета 18 000 метров и скорость до 2450 км/час и продолжительность полета до 2,5 часов с максимальным весом в 18,4 тонны.

Вооружен МиГ-29 авиационной пушкой калибром 30 мм (самым мощной на современных самолетах), правда, ее боезапас составляет всего 150 снарядов. Также могут устанавливаться до шести ракет класса "воздух-воздух" или комбинация 2-4 ракет и бомб, всего на самолет можно навесить до шести ракет и бомб.

До начала российской агрессии против Украины наши Воздушные силы имели на вооружении 37 МиГ-29. С тех пор политики и отставные военные не раз призывали страны Запада дать Украине самолеты, прежде всего американские F-16 и советские МиГ-29, состоящие на вооружении различных государств. Та же Словакия заявляла о своей готовности передать "МиГи" еще летом 2022 года.

Кроме того, выяснилось, еще весной 2022 года Польша тайно передавала имевшиеся у нее МиГ-29 под видом запчастей.