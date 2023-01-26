Польша тайно передавала Украине истребители: всплыли неожиданные подробности

Польша помогла Украине в самого начала российского вторжения

После начала полномасштабной войны с россией Польша оказала помощь Украине, отправив несколько истребителей МиГ-29. Однако сделано это было под видом запчастей.

Весной 2022 года Варшава отправила нашей стране определенное количество многоцелевых истребителей по частям. Об этом сегодня, 26 января, сообщило польское издание Dziennik Gazeta Prawna, ссылаясь на слова источника в правительстве Польши.

"Весной прошлого года Польша передала Украине определенное количество МиГ-29. Передача осуществлялась комбинированным способом: отдельно — крылья, отдельно — фюзеляж", — говорится в материале.

Стоит отметить, что информация о передаче истребителей Украины от Польши появилась 28 февраля 2022 года. Тогда депутат "Слуги народа" Галина Третьякова объявила, что украинские военные уже в Польше и получают МиГ-29. Однако в марте стало известно, что Пентагон не поддержал идею передачи нашей стране истребителей россии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в январе 2023 года отставной адмирал ВМС Джеймс Ставридис заявил, что страны Запада должны поставить Украине польские истребители МиГ-29. По его словам, Польша могла бы поставить их напрямую. Украинские военные хорошо умеют управлять ими.