Истребителей хватит на всех: производитель F-16 озвучил позитивную новость для Украины

Для начала поставок F-16 в Украину необходимо разрешение Белого дома

Американская корпорация Lockheed Martin, занимающаяся производством американских истребителей F-16 готова увеличить свое производство, чтобы помочь вооружить Украину авиацией.

Как сообщает FT со ссылкой на заявление директора Lockheed Martin Фрэнка Сент-Джона, это необходимо для того, чтобы страны, которые передадут свои истребители Украине, могли получить замену.

Директор компании подчеркнул, что она не участвует в переговорах относительно прямых поставок самолетов Украине, однако самолетов планируют сделать столько, чтобы их хватило третьим странам, которые захотят помочь ВСУ своими истребителями.

Издание отмечает, что Белый дом пока не соглашается на передачу F-16 Украине поскольку в администрации Байдена опасаются, что они будут использованы для ударов по территории россии. Это значит также и то, что поставлять их Украине не смогут и европейские страны, поскольку для этого понадобится согласие США.

Вместе с тем самолеты могут быть переданы в те европейские страны, которые все еще имеют на вооружении авиацию советского производства.

Как сообщалось ранее, в правительстве Нидерландов заявили, что "открыты к диалогу" относительно передачи Украине своих F-16, так как страна все равно хочет заменить их на F-35.

Стоит отметить, что западный парк боевой авиации не ограничивается самолетами F-16, так как помимо них есть еще несколько вариантов, вроде европейских Eurofighter и шведских Gripen.