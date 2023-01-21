Украина может получить истребители F-16 от Нидерландов: что известно про них (видео)

Украине дополнительная защита неба не помешает

Нидерланды готовы к диалогу по предоставлению Украине F-16 Fighting Falcon. Американский многофункциональный истребитель стоит на вооружении десятков стран, но в Украине его нет.

На вооружении Нидерландов стоят 61 F-16AM/BM, однако в стране собираются их заменять. Такой истребитель производства General Dynamics управляется одним пилотом.

Основные данные про F-16

Максимальная скорость: 2650 км/ч на высоте 12 200 м

Практический потолок: 15 240 м

Динамический потолок: 18 500 м

Скороподъёмность: ~275 м/с

максимальная перегрузка +9 g

У истребителя есть 9 точек подвески, он вооружен 20мм шестиствольной пушкой M61A1. На него можно установить управляемые ракеты "воздух — воздух" против воздушных целей и "воздух — поверхность" против целей на земле. Также с него можно сбрасывать корректируемые (в том числе и кассетные) и некорректируемые бомбы. На борту также устанавливается бортовая радиолокационная станция.

Несмотря на то, что эксплуатируемые Нидерландами истребители достаточно старые, они проходили все регламентные работы. Сообщалось, что на часть техники уже нашлись покупатели. Вопрос о передаче Украине должно рассмотреть правительство страны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинские военные могли бы легко освоить F-16. В этом уверен бывший командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис.