Зеленский на "Рамштайне" сказал, что может быть темой следующей встречи

Нидерланды готовы к диалогу о предоставлении Киеву истребителей F-16

Президент Владимир Зеленский обратился к союзникам с призывом собрать еще одно заседание в формате "Рамштайна". Во время следующей встречи гарант намерен обсудить передачу Украине дальнобойных ракет и самолетов-истребителей F-16.

Как в пятницу, 20 января, сообщило Sky News, украинский лидер озвучил свой призыв в момент обращения к представителям Контактной группы по обороне Украины во время встречи на американской базе Рамштайн в Германии.

Зеленский в очередной раз отметил потребности Киева и заявил, что передача дальнобойных ракет и истребителей союзниками станет еще одним шагом вперед, если сравнивать ту военную помощь, которая направляется сейчас.

Напомним, что накануне министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что у его страны нет "никаких табу" по вопросам помощи Украине в ее противостоянии полномасштабному российскому вторжению. Поэтому нидерландское правительство открыто к обсуждению предоставления Киеву истребителей F16, при условии, что она об этом попросят.

Два истребителя F-16

Ранее "Телеграф" сообщал, как эксминистр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в комментарии нашему изданию подробно рассказал, на какую военную помощь Украина может рассчитывать от союзников по итогам очередного заседания в формате "Рамштайн".

Добавим, что бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС Джейсм Ставридис заявил, что страны Альянса могли бы поставить ВСУ истребители МиГ-29, поскольку украинцы умеют ими руководить. А впоследствии могли бы передать F-16, однако наши пилоты должны научиться управлять ими, что потребует больше времени.