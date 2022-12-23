Не F-16 единым: эксперт рассказал, какие самолеты могут получить украинские ВВС

ВВС Украины ждут решения по предоставлению 4 типов самолетов

Украинские ВВС могут получить на вооружение американские F-16, F-15, шведские Saab JAS 39 Gripen или итальянские Eurofighter. Даже если все они поступят одновременно, Украина сможет обеспечить их эффективное использование.

Об этом в эфире 24 канала рассказал украинский военный эксперт Андрей Харук, подчеркнув, что по сути это просто вопрос времени. Также он призвал не бояться возможных проблем с пестротой состава ВВС из-за подобных поставок.

По его словам, в настоящий момент украинские ВВС ведут бои на еще советской технике, которая постепенно несет потери, и чтобы их возместить нужны серьезные поставки иностранных самолетов и первым в этом списке будут именно F-16, F-15, которые могут быть поставлены целыми эскадрильями.

Это тем более вероятно ведь США выделили около 100 миллионов долларов на то, чтобы научить украинских пилотов управлять подобными самолетами.

Но также эксперт не исключает, что могут быть поставлены шведские легкие самолеты Saab JAS 39 Gripen или итальянские Eurofighter от которых Украина также не откажется. Те же шведские Gripen хотя в некоторых показателях и уступает тому же F-16, обладают и рядом преимуществ вроде цены, простоты обслуживания и управления, лучшей маневренности в воздухе.

Что касается Еврофайтера, то данный самолет по своим характеристикам в целом превосходит F-16 – дальность 1400 км против 550 км, скорости – 2750 и 2450 км, вооружению – 13 точек подвеса против 6. Минусом при этом является более высокая стоимость – 120 млн дол против 50 млн, и ограниченное число, к примеру, больше всего – 160, их имеет Великобритания, 140 у Германии и порядка 90 – у Италии. F-16 у США же только в составе ВВС более 500 единиц.

По этой причине именно американский самолет Андрей Харук считает наиболее вероятным получение ВВС Украиной именно F-16, но если мы получим не только его, хуже не будет.

"Мы успешно используем "зоопарк" артиллерии и танков и уверен, что будем эффективно использовать и разные самолеты. В условиях войны мы должны использовать все, что дадут, тем более что потери неминуемы. А вот в мирное время действительно, лучше иметь один самолет и спокойно выстраивать систему снабжения и поддержания ВВС в боевой готовности", — считает эксперт.

В недавнем интервью журналу The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что передача нового вооружения для украинской армии — 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц — поможет выйти на рубежи 23 февраля.

По итогам визита президента Владимира Зеленского в США известно и о том, что американцы передадут для ВСУ первую батарею современных ЗРК Patriot.