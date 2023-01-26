Винищувачів вистачить на всіх: виробник F-16 озвучив позитивну новину для України

Для початку постачання F-16 в Україну необхідний дозвіл Білого дому

Американська корпорація Lockheed Martin, що займається виробництвом американських винищувачів F-16, готова збільшити своє виробництво, щоб допомогти озброїти Україну авіацією.

Як повідомляє FT із посиланням на заяву директора Lockheed Martin Френка Сент-Джона, це необхідно для того, щоб країни, які передадуть свої винищувачі Україні, могли отримати заміну.

Директор компанії наголосив, що вона не бере участі у переговорах щодо прямих поставок літаків Україні, проте літаків планують зробити стільки, щоб їх вистачило третім країнам, які захочуть допомогти ЗСУ своїми винищувачами.

Видання зазначає, що Білий дім поки не погоджується на передачу F-16 Україні, оскільки в адміністрації Байдена побоюються, що вони будуть використані для ударів по території росії. Це означає також і те, що постачати їх Україні не зможуть і європейські країни, оскільки для цього потрібна згода США.

Водночас літаки можуть бути передані до тих європейських країн, які все ще мають на озброєнні авіацію радянського виробництва.

Як повідомлялося раніше, в уряді Нідерландів заявили, що "відкриті до діалогу" щодо передачі Україні своїх F-16, оскільки країна все одно хоче замінити їх на F-35.

Варто відзначити, що західний парк бойової авіації не обмежується літаками F-16, оскільки крім них є ще кілька варіантів, на кшталт європейських Eurofighter та шведських Gripen.