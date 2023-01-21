Американський дипломат озвучив позицію США щодо винищувачів F-16 для України
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США не лізуть до справ союзників і не вказують їм, що передавати Україні
У США висловили сподівання, що передачу Україні винищувачів F-16 підтримають усередині країни. Джо Байден позитивно реагує на передачу Україні будь-якої техніки.
Про це в інтерв’ю Delfi розповів посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер. За його словами, влада США з радістю підтримає посилення української авіації американським винищувачем.
Дипломат запевнив, що в адміністрації американського президента позитивно реагують на передачу Україні будь-якого озброєння як радянського зразка, так і сучасного. В Америці не перешкоджають і не радять іншим країнам, яку зброю передавати Україні.
"Ми вже давно дотримуємося думки, що те, що постачають наші союзники – це їхня справа. І ми підтримуємо незлічені вклади (в оборону – ред.), які наші союзники внесли для України", – заявив він.
Майкл Карпентер припустив, що питання передачі Україні американських винищувачів за рішенням союзників у США врегулюють позитивно. Америка продовжить підтримувати Сили оборони України у війні із російськими загарбниками.
"Тому я очікую, що в США буде широка підтримка наших союзників, які продовжуватимуть нарощувати свій внесок", — наголосив посол США.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Нідерланди можуть передати винищувачі F-16 Україні. На озброєнні країни зараз стоїть 61 такий літак.