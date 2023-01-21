Американский дипломат озвучил позицию США по истребителям F-16 для Украины

США не лезут в дела союзников и не указывают им, что передавать Украине

В США выразили надежду на то, что передачу Украине истребителей F-16 поддержат внутри страны. Джо Байден положительно реагирует на передачу Украине любой техники.

Об этом в интервью Delfi рассказал посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер. По его словам, власти США с радостью поддержат усиление украинской авиации американским истребителем.

Дипломат заверил, что в администрации американского президента положительно реагируют на передачу Украине любого вооружения: как советского образца, так и современного. В Америке не препятствуют и не советуют другим странам, какое оружие передавать Украине.

"Мы уже давно придерживаемся мнения, что то, что поставляют наши союзники – это их дело. И мы поддерживаем бесчисленные вклады (в оборону, – ред.), которые наши союзники внесли для Украины", – заявил он.

Майкл Карпентер предположил, что вопрос о передаче Украине американских истребителей по решению союзников в США урегулируют положительно. Америка продолжит поддерживать Силы обороны Украины в войне с российскими захватчиками.

"Поэтому я ожидаю, что в США будет широкая поддержка наших союзников, которые будут продолжать наращивать свой вклад", — подчеркнул посол США.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Нидерланды могут передать истребители F-16 Украине. На вооружении страны сейчас стоит 61 такой самолет.