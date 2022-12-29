СМИ: Зеленский просил у Байдена современные танки и истребители - что ответили в США

США могут пересмотреть свою позицию уже в следующем году

В ходе визита в США президент Украины Владимир Зеленский мог просить у Джо Байдена современные танки и самолеты, но тот ответил отказом, оставляя свои позицию неизменной по данному вопросу.

Как передает издание Politico, увеличение количества оружия, боеприпасов и оборудования для Украины является одной из главных целей Владимира Зеленского. По информации СМИ, в ходе визита в США он попросил Байдена предоставить нашему государаству больше современного вооружения. Однако журналисты узнали, что "Байден остался непоколебим по отношению к некоторым просьбам о танках, ракетах и истребителях".

При этом, в материале подчеркивается, что лидер США все же согласился начать поставки систем ПВО Patriot и новых высокоточных бомб, что еще несколько недель назад считалось невозможным. Также сообщается, что американские чиновники все еще продолжают дискуссии об отправке современной военной техники в Украину, поскольку такой шаг "может спровоцировать эскалацию конфликта и приведет к затягиванию сроков потенциальных переговоров".

Однако после передачи Украине современных систем ПВО уже в следующем году в США могут пересмотреть свою позицию по тому, какое оружие они считают "эскалационным".

Напомним, ранее мы писали о том, что США будут забирать активы российских бизнесменов в пользу Украины.

Также мы сообщали о том, что после своего визита в США Владимир Зеленский заявил о скором существенном усилении ВСУ.