США могут ликвидировать путина: дипломат назвал условие

США наглядно объяснили россии, что будет в случае применения ядерного оружия

Соединенные штаты Америки имеют необходимые возможности для физической ликвидации российского диктатора владимира путина и могут пойти на этот шаг, если россия применит ядерное оружие.

Как рассказал бывший постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в эфире телеканала Еспрессо, Вашингтон уже донес эту мысль до кремля.

"Возможно, они взяли клочок бумаги и нарисовали, что будет с рф, если они применят тактическое ядерное оружие", — говорит Ельченко.

Дипломат убежден, что ликвидация путина станет первым шагом США в случае, если кремль задействует ядерный арсенал, после чего в течение получаса будут уничтожены российские группировки у границ с Украиной, а затем и Черноморский флот.

Следующим шагом, по словам Ельченко, будет нанесение ударов по российским военным базам на ее территории, включая те, которые находятся в Москве.

Он добавил, что для этого США не станут прибегать к использованию ядерного оружия, а обойдутся конвенциональным.

Кроме того, дипломат добавил, что российский ядерный шантаж прекратился после того, как Вашингтон довел этот сценарий до верхушки кремля.

Как сообщалось ранее, глава ЦРУ заявил, что благодаря усилиям США, Китая и Индии путин пока что отказался от своей безумной идеи разжечь ядерную войну.