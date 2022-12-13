Напряжение растет: генерал объяснил, ударит ли путин ядерной бомбой по Украине

Новая волна запугивания связана с падением рейтинга путина, говорит Николай Маломуж.

Российский диктатор владимир путин не прибегнет к превентивному ядерному удару по Украине. Однако очередными ядерными угрозами он стремится принудить Киев к мирным переговорам.

Об этом "Телеграфу" рассказал генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж. Он считает, что новая волна запугивания связана с падением рейтинга путина и попыткой поднять свой статус в глазах россиян.

"Это не реальная угроза со стороны путина (его фактически никто уже не боится), а попытка бравировать перед определенными кругами союзников и партнеров, которые от него уже начали отходить. Тот же премьер Индии не захотел проводить совместный с путиным саммит. Тот же Китай предупреждает о недопустимости бряцания ядерным оружием", — говорит военный эксперт.

Он считает, что мировое сообщество молниеносно отреагирует на новости о развертывании ядерного оружия.

"путин уже неоднократно предупрежден о возможных последствиях таких ядерных игр. Со стороны США предупрежден по разным каналам — по линии Пентагона, ЦРУ, Госдепа, помощника Байдена по нацбезопасности Салливана. Ему четко дали понять: если будет замечена подготовка к возможному ядерному удару, по рф нанесут удар прямо в момент развертывания подобных ракет для вероятных пусков", — объяснил генерал-разведчик.

Николай Маломуж напомнил, что то же самое путину сказала Великобритания. Также о недопущении применения ядерного оружия высказался китайский лидер Си Цзиньпин.

"Никто не хочет гибнуть в огне ядерной войны. Явно нарастает риторика напряжения. Но при этом мир уже практически не имеет страха перед путиным. Как бы он ни угрожал", — резюмировал экс-глава Внешней разведки Украины.

Напомним, Путин в последнее время прогнозировал продолжение т.н. "специальной военной операции". Кроме этого, глава кремля оправдал целенаправленные ракетные удары россиян по энергосистеме Украины.

Больше мнений военного эксперта читайте на сайте "Телеграф" в интервью: "путин явно испугался — генерал рассказал, что кроется за новыми угрозами российского диктатора".