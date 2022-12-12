Новые ядерные угрозы путина: в кремле внезапно пошли на попятную

Громкие слова путина объяснили в кремле

Пресс-секретарь президента рф дмитрий песков объяснил слова путина о возможном применении наработок США по обезоруживающему удару. Кремль якобы не намерен быстро менять ядерную доктрину.

По его словам, установки российской ядерной доктрины соотносятся с принятыми в США положениями. Комментарий пресс-секретаря путина дмитрия пескова была опубликован в Telegram-канале Smotri media.

"Речь не идет о каких-то быстрых действиях в этом плане. Речь о том, что идет постоянный мыслительный процесс, идет сопоставление доктринальных установок и пока это на экспертном уровне постоянно анализируется. В том числе с учетом того, как развивается общая ситуация", — сказал песков.

Отметим, что ранее владимир путин в ходе общения с журналистами заявил, что в доктрине может появиться положение о превентивном ударе с целью "разоружения противника". Он подчеркнул, что россия может подумать об использовании подходов Вашингтона по обеспечению своей безопасности.

Напомним, ранее в россии заявили о том, что применение ядерного оружия будет возможно в нескольких случаях. Один из них — прямая угроза уничтожения страны.