Гучні слова путіна пояснили у кремлі

Прессекретар президента росії дмитро пєсков пояснив слова путіна про можливе застосування напрацювань США по обеззброювальному удару.

Кремль нібито не має наміру швидко змінювати ядерну доктрину.

За його словами, установки російської ядерної доктрини співвідносяться з ухваленими в США положеннями. Коментар прессекретаря путіна дмитра пєскова було опубліковано в Telegram-каналі Smotri media.

"Йдеться не про якісь швидкі дії в цьому плані. Йдеться про те, що йде постійний розумовий процес, йде зіставлення доктринальних установок і поки що це на експертному рівні постійно аналізується. У тому числі з урахуванням того, як розвивається загальна ситуація", — сказав пєсков.

Зазначимо, що раніше володимир путін під час спілкування з журналістами заявив, що в доктрині може з’явитися положення про превентивний удар з метою "роззброєння противника". Він наголосив, що росія може подумати про використання підходів Вашингтона щодо забезпечення своєї безпеки.

Нагадаємо, раніше в росії заявили про те, що застосування ядерної зброї буде можливим у кількох випадках. Один із них — пряма загроза знищення країни.