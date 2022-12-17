Глава ЦРУ объяснил, кто отговорил путина от ядерных угроз

Путин поддается влиянию Китая и Индии в сфере ядерной безопасности

Недавно стало известно о том, что к концу 2022 года россия планирует поставить на боевое дежурство две ядерные ракеты. Однако в ЦРУ считают, что бряцанье оружием преследует только одну цель — запугать мир и Украину. Но благодаря усилиям США, Китая и Индии путин пока что отказался от этой безумной идеи.

Об этом в интервью PBS рассказал Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс, передает "Европейская правда".

По его словам, в ЦРУ не видят признаков того, что россия в действительно готовится применить тактическое ядерное оружие. Вероятно, все разговоры и действия вокруг этой темы преследуют только одну цель — запугать мир.

"Я думаю, что бряцание оружием преследует цель запугать. Сегодня мы не видим четких доказательств планов применения тактического ядерного оружия", — сказал Бернс.

Он подчеркнул, что США вполне четко и однозначно дали понять россии о серьезных последствиях после такого шага. Кроме того, обеспокоенность Си Цзиньпина и премьер-министра Индии также повлияла на россиян, уверен глава ЦРУ.

Также мы рассказывали о том, россия наращивает ядерный потенциал. Сейчас на вооружении старны-агрессора около 90% боеголовок мира.