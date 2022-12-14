Киев готовят к ядерному удару: хватит ли укрытий на всех

Киев готовят к худшему развитию событий

Практически с первых дней начала российского вторжения в Украину из кремля начали поступать намеки на возможное применение ядерного оружия. Хоть эксперты оценивают угрозу как низкую, однако киевские власти продолжают готовить город к худшему сценарию. Впрочем, даже там признают, что в случае ядерного удара убежищ на всех не хватит.

Как информирует The Washington Post, это признал глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, который заявил, что в случае применения оружия массового поражения против столицы люди смогут укрыться на станциях метро. Их строили во времена холодной войны с расчетом на то, что они смогут укрыть людей от ядерного удара.

Кроме того, в области готовят дополнительно 425 убежищ для тех, кто живет за пределами города. Эти укрытия оснащаются продуктами питания, водой и радиоаппаратурой.

Впрочем, он отметил, что укрытий все равно на всех не хватит, а станции метро закроются за пять минут до предполагаемого удара, чтобы защитить находящихся внутри людей от радиоактивных осадков.

Как сообщалось ранее, несколько дней назад российский диктатор владимир путин допустил, что москва пересмотрит свою ядерную доктрину, включив в нее пункт о превентивном ударе.

Впрочем, позже в кремле заявили, что пока эта идея находится на стадии обсуждения и быстрых изменений в этом плане не будет.