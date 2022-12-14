Київ готують до ядерного удару: чи вистачить укриттів на всіх

Київ готують до найгіршого розвитку подій

Практично з перших днів початку російського вторгнення в Україну з кремля почали надходити натяки на можливе застосування ядерної зброї. Хоча експерти оцінюють загрозу як низьку, проте київська влада продовжує готувати місто до найгіршого сценарію. Втім, навіть там визнають, що у разі ядерного удару сховищ на всіх не вистачить.

Як інформує The Washington Post, це визнав голова Київської ОВА Олексій Кулеба, який заявив, що у разі застосування зброї масового ураження проти столиці люди зможуть сховатися на станціях метро. Їх будували за часів холодної війни з розрахунком на те, що вони зможуть убезпечити людей від ядерного удару.

Крім того, в області готують додатково 425 притулків для тих, хто мешкає за межами міста. Ці укриття оснащуються продуктами харчування, водою та радіоапаратурою.

Втім, він зазначив, що укриттів все одно на всіх не вистачить, а станції метро закриються за п’ять хвилин до очікуваного удару, щоб захистити людей, які перебувають усередині, від радіоактивних опадів.

Як повідомлялося раніше, кілька днів тому російський диктатор володимир путін припустив, що москва перегляне свою ядерну доктрину, включивши до неї пункт про превентивний удар.

Втім, пізніше у кремлі заявили, що поки ця ідея перебуває на стадії обговорення та швидких змін у цьому плані не буде.