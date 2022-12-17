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Глава ЦРУ пояснив, хто відмовив путіна від ядерних погроз

Автор
Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
Вільям Бернс прокоментував ядерний шантаж росії Новина оновлена 17 грудня 2022, 15:32
Вільям Бернс прокоментував ядерний шантаж росії. Фото ЦРУ

Путін піддається впливу Китаю та Індії у сфері ядерної безпеки

Нещодавно стало відомо про те, що до кінця 2022 року росія планує поставити на бойове чергування дві ядерні ракети. Однак у ЦРУ вважають, що брязкання зброєю має лише одну мету — залякати світ та Україну. Але завдяки зусиллям США, Китаю та Індії путін поки що відмовився від цієї шаленої ідеї.

Про це в інтерв’ю PBS розповів директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс, передає "Європейська правда".

За його словами, у ЦРУ не бачать ознак того, що росія справді готується застосувати тактичну ядерну зброю. Ймовірно, всі розмови та дії навколо цієї теми мають лише одну мету — залякати світ.

"Я думаю, що брязкання зброєю має на меті залякати. Сьогодні ми не бачимо чітких доказів планів застосування тактичної ядерної зброї", — сказав Бернс.

Він наголосив, що США цілком чітко і однозначно дали зрозуміти росії про серйозні наслідки після такого кроку. Крім того, стурбованість Сі Цзіньпіна та прем’єр-міністра Індії також вплинула на росіян, упевнений глава ЦРУ.

Також ми розповідали про те, чи росія нарощує ядерний потенціал. Нині на озброєнні старни-агресора близько 90% боєголовок світу.

Теги:
#США #Індія #Китай #Росія #ЦРУ #Ядерний удар #Шантаж