США заказали партию спецприборов для предназначенных Украине HIMARS: подробности

Система IFATDS предназначена для управления огнем HIMARS

США намерены закупить дополнительные комплекты автоматизированной системы управления огнем International Field Artillery Tactical Data System (IFATDS). Они будут установлены на РСЗО HIMARS, которые производятся для Украины.

Как сообщает портал "Мілітарний", обе этом говорится на портале государственных закупок правительства США. На нужды украинской армии будут закуплены 18 таких комплектов.

Вероятно они будут установлены на 18 новых РСЗО, которые должны быть произведены для ВСУ в рамках программы USAI.

Эти системы представляют собой сеть рабочих компьютерных станций, которые обрабатывают информацию с разных источников для создания общей оперативной картины огневой поддержки.

Данные внутри IFATDS передаются от передового наблюдателя до подразделения, которое оказывает огневую поддержку.

Функции системы включают в себя автоматическую обработку запросов на огонь с использованием настроенного управления, создание нескольких тактических решений для огня, децентрализованное принятие решений, мониторинг выполнения миссии и прочее.

Как сообщалось ранее, в октябре в США объявили о предоставлении долгосрочной военной помощи на 1,1 миллиарда долларов. В него входит 18 HIMARS и снаряды к ним, а также сотни единиц другой техники, оружие будет передаваться Украине в течение нескольких лет.