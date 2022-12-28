США замовили партію спецприладів для призначених Україні HIMARS: подробиці

Система IFATDS призначена для керування вогнем HIMARS

США мають намір купити додаткові комплекти автоматизованої системи управління вогнем International Field Artillery Tactical Data System (IFATDS). Вони будуть встановлені на РСЗВ HIMARS, які виробляються для України.

Як повідомляє портал "Мілітарний", обидві це йдеться на порталі державних закупівель уряду США. На потреби української армії буде закуплено 18 таких комплектів.

Ймовірно, вони будуть встановлені на 18 нових РСЗВ, які мають бути зроблені для ЗСУ в рамках програми USAI.

Ці системи є мережею робочих комп’ютерних станцій, які обробляють інформацію з різних джерел до створення загальної оперативної картини вогневої підтримки.

Дані в IFATDS передаються від передового спостерігача до підрозділу, який надає вогневу підтримку.

Функції системи включають автоматичну обробку запитів на вогонь з використанням налаштованого управління, створення декількох тактичних рішень для вогню, децентралізоване прийняття рішень, моніторинг виконання місії та інше.

Як повідомлялося раніше, у жовтні в США оголосили про надання довгострокової військової допомоги на 1,1 мільярда доларів. До нього входить 18 HIMARS та снаряди до них, а також сотні одиниць іншої техніки, зброя передаватиметься Україні протягом кількох років.