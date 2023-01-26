"Поставка літаків зараз неможлива, але є "але": Politico про переговори щодо F-16 для України

Більшість партнерів України бачать поставки літаків "наступним логічним кроком" після погодження питання з танками

Західні партнери України вже розпочали обговорення можливих поставок новітніх американських винищувачів F-16 для української армії. Це сталося після того, як Німеччина погодилася надати танки Leopard 2, а в США погодили відправку "Абрамсів". Передачу літаків більшість західних політиків бачать "логічним наступним кроком" для посилення позицій ЗСУ у повномасштабній війни проти росії.

Про це пише Politico, посилаючись на інформацію від кількох західних чиновників та дипломатів. За інформацією видання, постачання F-16 найбільше "проштовхується" українським урядом та представниками країн Балтії.

Дебати щодо літаків можуть стати ще більш запеклими, аніж розв'язання танкового забезпечення України. Все — через побоювання окремих політичних сил із різних країн щодо можливої ескалації війни та її вихід за межі нашої держави.

"Вашингтон сказав Києву, що постачання літаків наразі заборонене, — пише Politico. — Там є "червона лінія", але минулого літа у нас була "червона лінія" на HIMARS, і її посунули. Пізніше нею стали бойові танки, однак і тут справа рушила з місця".

Інший співрозмовник видання підкреслює, що зараз швидкість погодження поставок західної зброї до України дуже зростає. І якщо наразі розмова про винищувачі здається "немислимою", то до неї з легкістю можуть повернутися за два або три тижні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що виробник F-16 схвально відгукнувся на пропозицію забезпечити нашу армію винищувачами. Директор корпорації Lockheed Martin запевнив, що у разі потреби обов'язково збільшить об'єми виробництва, аби літаків вистачило на всіх.

Також ми поспілкувалися із військовим експертом, котрий пояснив, які завдання зможуть виконувати ЗСУ, отримавши американські літаки.