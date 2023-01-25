Байден оголосив про передачу Україні десятків танків Abrams: подробиці

США не лише передадуть Україні танки Abrams, а й допоможуть з навчанням екіпажів та забезпеченням їхнього матеріально-технічного обслуговування.

Президент США Джо Байден оголосив про те, що Сполучені Штати передають Україні 31 основний бойовий танк Abrams, які допоможуть ЗСУ перейти в наступ для звільнення своєї землі від загарбників.

Відповідне оголошення президент США зробив у середу, 25 січня, на спеціальній конференції.

"Ми маємо намір допомогти Україні захистити свою територію та перейти в контрнаступ. Щоб звільнити країну, їм потрібно підвищити свої оборонні здібності... Сьогодні ми виділяємо понад 500 одиниць бронетехніки, а також я оголошую, що ми виділяємо 31 танк Abrams", — заявив Джо Байден.

Водночас він зазначив, що танки Abrams є досить складними в управлінні та експлуатації, у зв’язку з чим необхідно навчати персонал та забезпечити матеріально-технічне обслуговування цієї бойової техніки, з чим США також допоможуть.

"Ми навчатимемо українських військових цьому і якнайшвидше почнемо це робити. Щоб поставити танки на поле бою, знадобиться час і потрібно докласти зусиль, щоб українські військові були готові до їх експлуатації", — додав глава Білого дому.

На цьому Джо Байден не зупинився і повідомив, що США оголосять про виділення додаткових ресурсів та коштів для України у наступні тижні та місяці.

Водночас представник адміністрації президента США високого рангу на спеціальному брифінгу повідомив, що в Україну також направлять 8 ремонтно-евакуаційних машин для обслуговування танків.

Як повідомлялося, раніше канцлер ФРН Олаф Шольц ухвалив рішення про розблокування поставок танків німецького виробництва Україні.