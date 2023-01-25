Байден объявил о передаче Украине десятков танков Abrams: подробности

США не только передадут Украине танки Abrams, но и помогут с обучением экипажей и обеспечением их материально-технического обслуживания

Президент США Джо Байден объявил о том, что Соединенные Штаты передают Украине 31 основной боевой танк Abrams, которые помогут ВСУ перейти в наступление для освобождения своей земли от захватчиков.

Соответствующее объявление президент США сделал в среду, 25 января, на специальной конференции.

"Мы намерены помочь Украине защитить свою территорию и перейти в контрнаступление. Чтобы освободить страну, им нужно повысить свои оборонительные способности… Сегодня мы выделяем более 500 единиц бронетехники, а также я объявляю, что мы выделяем 31 танк Abrams", — заявил Джо Байден.

Вместе с тем он отметил, что танки Abrams достаточно сложные в управлении и эксплуатации, в связи с чем необходимо обучать персонал и обеспечить материально-техническое обслуживание этой боевой техники, с чем США также помогут.

"Мы будем обучать украинских военных этому и как можно скорее начнем это делать. Чтобы поставить танки на поле боя, понадобится время и нужно приложить усилия, чтобы украинские военные были готовы к их эксплуатации", — добавил глава Белого дома.

На этом Джо Байден не остановился и сообщил, что США объявят о выделении дополнительных ресурсов и средств для Украины в следующие недели и месяцы.

Вместе с тем представитель администрации президента США высокого ранга на специальном брифинге сообщил, что в Украину также направят 8 ремонтно-эвакуационных машин для обслуживания танков.

Как сообщалось, ранее, канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение о разблокировке поставок танков немецкого производства Украине.