Гораздо больше десятка: СМИ узнали, сколько танков США направят в Украину

Предварительно известно, что о поставках официально заявят со дня на день

США приняли решение в вопросе поставок Украине танков собственного производства и решили направить на нужды ВСУ некоторое количество танков M1 Abrams.

Как информирует Politico со ссылкой на неназванных представителей администрации американского президента Джо Байдена, сообщает, что Белый дом рассматривает возможность передачи сразу 30 единиц этой техники.

Кроме того, издание информирует, что официальное заявление о передаче может быть озвучено в ближайшие дни. При этом в ряде СМИ уже появилась информация, что заявление Байдена прозвучит 25 января

Один из источников издания сообщил, что техника будет передана через инициативу USAID, которая позволяет закупать ее напрямую у производителя, а не брать ее с запасов Пентагона.

M1 Abrams является основным танком армии США и стал на вооружение еще в 80-х годах. По данным из открытых источников у США есть около 2,6 тысячи единиц этих танков в разных модификациях, а еще почти 3,5 тысячи находятся на хранении.

Несмотря на многочисленность, некоторые американские чиновники выразили скепсис относительно того, что передача "Абрамсов" сыграет весомую роль в возможностях ВСУ, поскольку танк сложен в обучении и требует длинных логистических цепочек для обслуживания. Еще одним минусом они назвали то, что вместо обычного топлива танк использует авиационное.

Как сообщалось ранее, канцлер ФРГ Олаф Шольц выдвинул условие о передаче американских танков ВСУ перед тем как разблокировать поставки танков "Леопард 2".

Вместе с тем в СМИ уже появилась информация, что Шольц принял решение о разблокировке поставок танков немецкого производства и планирует отправить в Украину около 10 единиц Leopard 2A6.