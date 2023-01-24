Украина получит немецкие танки Leopard: Олаф Шольц принял решение

Завтра в Бундестаге официально будут принимать решения по поставке в Украину роты танков Leopard

Канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение отправить Киеву немецкие танки Leopard 2A6. Также Германия может разрешить Польше на этой неделе передать Украине танки Leopard 2.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на свои источники. На сайте Бундестага сказано, что правительство завтра рассмотрит вопрос о возможных поставках немецких танков Leopard в Украину.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц согласился поставить боевые танки после нескольких дней дебатов. По словам иностранных СМИ, по крайней мере одна компания танков Leopard 2A6 (примерно 10 штук).

Кроме того, союзники также могли дать согласие на поставки. Вероятно, США готовы предоставить танки "Абрамс" — о поставках 10 штук могут объявить 25 января. Также сообщается, что танки Leopard будут выделены Украине из запасов Бундесвера. В средней и долгосрочной перспективе для передачи могут быть подготовлены новые боевые танки из запасов промышленности.

Издание Dagens Naeringsliv сообщает, что Норвегия рассматривает поставки Украине 8 танков Leopard 2. В скором времени правительство Норвегии также примет решение о закупке новых танков.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на заседании "Рамштайна" не удалось добиться передачи Украине немецких "Леопардов". Мнения стрна разделились в этом вопросе. Позже в Польше заявили, что намерены создать танковую коалицию из стран, у которых есть на вооружении Leopard 2.