Шольц назвал условие поставок танков Leopard 2 в Украину

Ответ президента США пока неизвестен

Канцлер Германии Олаф Шольц во время переговоров с президентом США Джо Байденом рассказал, при каких условиях разблокирует поставки танков ВСУ.

Как говорится в материале Süddeutsche Zeitung, глава правительства ФРГ отметил, что Leopard 2 поедут в Украину после того, как Вашингтон примет такое же решение по танкам Abrams.

Издание не приводит других деталей разговора, однако отмечает, что, по всей видимости, Байден на себя каких-либо обязательств брать не стал.

Тем не менее в материале говорится, что США требуют от Германии не только разрешить поставки танков другими европейскими странами, но и самой поставить некоторое количество.

Как известно, в последнее время Берлин сталкивается с усиленным давлением со стороны европейских стран относительно разблокировки поставок Leopard 2. Страны вроде Польши и Финляндии готовы начать передачу этих танков, однако поскольку они производятся в Германии, то сначала необходимо получить от нее разрешение на реэкспорт.

Стоит отметить, что первой страной уже согласившейся передать Украине танки западного образца стала Великобритания, которая обещает выделить на нужды ВСУ 12 танков Challenger 2 собственного производства.