Западные танки для Украины: какие страны уже готовы передавать, а кто еще думает

Вопрос танков для Украины сдвинулся с места

Украине для более эффективных атак на поле боя необходима тяжелая бронетехника, в частности, западные танки и в последнее время вопрос о их передаче нашей стране сдвинулся с мертвой точки. Первыми в этом вопросе сделали шаг наши соседи поляки. Президент Польши Анджей Дуда во Львове заявил, что Польша передаст Украине немецкие тяжёлые танки Leopard, но в рамках международной коалиции.

"Телеграф" собрал последнюю информацию по поводу западных танков для Украины.

Польша: 17 января во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Дуда заявил, что его страна предоставит Украине около 14 таких машин.

"Пять дней назад мы объявили о передаче Leopard. Речь идет о около 14 танках", – говорит польский лидер.

Он также высказал надежду о том, что другие украинские партнеры также решатся предоставить нашей стране танки и напомнил, что Польша ранее уже передавала несколько сотен танков Украине, но советской эпохи.

Великобритания пошла дальше и уже объявила о новом масштабном пакете военной помощи куда войдут её современные танки "Challenger 2". Речь идет о эскадре (роте) этих боевых машин.

Глава оборонного ведомства Великобритании назвал новый пакет помощи "важнейшим пакетом боевой помощи сегодня для ускорения успеха Украины".

Финляндия также выражает готовность участвовать в поставках Украине танков Leopard и надеется, что решение будет принято.

"Сейчас мы находимся в интенсивных дискуссиях по поводу того, что еще мы можем сделать со стороны Европейского Союза и Северных стран, чтобы помочь Украине", — цитирует The Guardian главу МИД Финляндии Пекка Хаависто

Он уточнил, что сейчас продолжаются дискуссии о передаче Украине танков Leopard.

"Я надеюсь, что это решение будет принято, и Финляндия, безусловно, готова сыграть свою роль в этой поддержке", — подчеркнул Хаависто.

Германия до сих пор не изменила свою позицию относительно нежелания предоставить Украине танки Leopard 2, однако в последнее время риторика немцев все больше склоняется в сторону поставок бронетехники. Так, например, на форуме в Давосе (17 января) Вицепремьер — министр экономики ФРГ Роберт Габек рассказал, что считает что Германия должна разрешить Польше и другим странам поставлять в Украину основные боевые танки немецкого производства Leopard.

"Я считаю правильным, что если другие страны хотят помочь, чтобы им не мешали", — сказал вицеканцлер.

При этом Габек ушел от ответа на вопрос о том, должна ли Германия сама поставлять боевые танки.

Канада не исключает предоставления Украине танков Leopard, однако пока премьер-министр страны Трюдо говорит, что этот вопрос пока не рассматривается.

"Мы отправили множество разных типов вооружения, включая систему противовоздушной обороны. Мы рассмотрим все запросы из Украины, но до танков Leopard 2 мы еще не дошли ", — говорит Трюдо.

Испания пока не рассматривает возможность передачи Украине танков "Lepoard 2A4.

Напомним, ранее мы писали о том, что Виталий Кличко встретился в Давосе с вицеканцлером — министром экономики Германии Робертом Хабеком. По итогам встречи рассказал, что Украина может получить новую партию мощного вооружения от Германии.

Также мы сообщали о том, что в начале января Германия официально объявила о передаче Украине БТР Marder и ЗРК Patriot.