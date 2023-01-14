Украина получит от союзников танки Leopard: в чем их главное преимущество и какими они бывают

Leopard 2 считается одним из самых дорогих танков мира – благодаря своей "начинке"

Крупные западные государства наконец-то готовы передать Украине бронированную технику, о которой уже давно просил официальный Киев. Среди боевых машин, которые должны поступить в Украину, есть в частности, танки Leopard. По мнению руководства государства, они должны дать нам толчок в борьбе с российскими оккупантами.

На сегодня о готовности обеспечить Украину танками Leopard уже заявили 5 стран. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба. "Мы уже имеем пять стран, которые готовы передавать, но которые ожидают окончательного решения вопроса с Германией", — сказал он во время разговора с журналистом Вадимом Карпьяком, сообщает агентство "Интерфакс". Речь идет о Польше, Финляндии и еще трех странах, называть которые можно будет только после их публичных заявлений, говорит Кулеба.

Характеристики, особенности и разновидности танков Leopard 2

Leopard 2 — немецкий основной боевой танк, который считается одной из лучших боевых машин мира. Создан немецким предприятием Krauss-Maffei (ныне — Krauss-Maffei Wegmann) в 1979 году. Стал преемником успешной разработки той же фирмы — танка Leopard 1.

Немецкий армейский Leopard 2A6 выполняет скоростные маневры

По состоянию на 2022 год количество выпущенных боевых машин Leopard 2 превысило 3500 единиц, более 2500 из которых до сих пор числятся как находящиеся в строю. Они находятся на вооружении Германии, Норвегии, Нидерландов, Австрии, Турции, Польши, Испании, Португалии, Сингапура, Дании, Чили, Греции, Канады и Финляндии. Ожидается, что срок его службы истечет примерно в 2030 году.

Leopard 2 называют одними из лучших боевых танков по показателям выживаемости экипажа. Этим он выгодно отличается от многочисленных машин советского происхождения.

Основные характеристики Leopard 2:

Экипаж – 4 человека (командир, нацелитель, радист/заряжатель, водитель)

– 4 человека (командир, нацелитель, радист/заряжатель, водитель) Вес — около 62 т

— около 62 т Размеры (длина, ширина, высота) — 9,97 м (7,72 м — без пушки) х 3,75 м х 3,0 м

— 9,97 м (7,72 м — без пушки) х 3,75 м х 3,0 м Годы производства и эксплуатации – с 1979 года;

– с 1979 года; Главное вооружение – 120-мм гладкоствольная пушка Rheinmetall Rh-120 (42 выстрела);

120-мм гладкоствольная пушка Rheinmetall Rh-120 (42 выстрела); Второстепенное вооружение — 2 х 7,62 мм MG-3 (4750 патронов);

— 2 х 7,62 мм MG-3 (4750 патронов); Операционная дальность – около 500 км (рядовая местность – около 161 км);

– около 500 км (рядовая местность – около 161 км); Броня – композитная защита 3-го поколения, дополнительная модульная защита; комбинированная противоснарядная, на 2А5 и более поздних моделях навесная;

– композитная защита 3-го поколения, дополнительная модульная защита; комбинированная противоснарядная, на 2А5 и более поздних моделях навесная; Двигатель — MTU MB 873 12-цилиндровый дизель, 1103 кВт (1500 л. с.);

— MTU MB 873 12-цилиндровый дизель, 1103 кВт (1500 л. с.); Скорость по шоссе – 68-72 км/ч;

– 68-72 км/ч; Запас хода – 450 км.

Leopard 2 — характеристики немецкого танка

Разновидности Leopard 2

Leopard 2 – основной танк, который еще часто называют "А0", чтобы отличить от других модификаций. Выпускался с октября 1979 по март 1982 года. Всего насчитывается 380 единиц. Основным оборудованием является электрогидравлический стабилизатор WNA-H22, компьютер управления огнем, лазерный дальномер, датчик ветра, перископ общего назначения EMES 15, панорамный перископ PERI R17 и башенный прицел FERO Z18.

Вид через панорамный прицел PERI R17

На сегодня есть такие модификации Leopard 2:

Leopard 2A1 – танк получил минимальные модификации и тепловизионный прицел стрелка. Производство завершилось в ноябре 83-го.

– танк получил минимальные модификации и тепловизионный прицел стрелка. Производство завершилось в ноябре 83-го. Leopard 2A2 – были заменены оригинальные прицелы PZB 200 первой партии на термоприцелы EMES 15 и установлено ограждение вокруг передних отверстий топливных баков. Также танк получил новый 5-метровый буксировочный трос. Закрылась программа в 1987 году.

– были заменены оригинальные прицелы PZB 200 первой партии на термоприцелы EMES 15 и установлено ограждение вокруг передних отверстий топливных баков. Также танк получил новый 5-метровый буксировочный трос. Закрылась программа в 1987 году. Leopard 2A3 – главное отличие в установке новой цифровой радиостанции SEM80/90 и заваривании люков подачи боекомплекта.

– главное отличие в установке новой цифровой радиостанции SEM80/90 и заваривании люков подачи боекомплекта. Leopard 2A4 – самая распространенная версия. Боевые машины получили автоматическую систему пожаротушения, цифровую систему контроля огнем для новых типов боеприпасов, а также улучшенную башню с плоской титан/вольфрамовой броней.

– самая распространенная версия. Боевые машины получили автоматическую систему пожаротушения, цифровую систему контроля огнем для новых типов боеприпасов, а также улучшенную башню с плоской титан/вольфрамовой броней. Leopard 2A5 – прототип серии, которая планировалась для улучшения А4. Имел клиновидную башню с дополнительным бронированием спереди и по бокам.

– прототип серии, которая планировалась для улучшения А4. Имел клиновидную башню с дополнительным бронированием спереди и по бокам. Leopard 2A6 – получил новую 120 мм гладкоствольную пушку Rheinmetall L55.

– получил новую 120 мм гладкоствольную пушку Rheinmetall L55. Leopard 2A7 – не подходит для боя в городской среде.

Благодаря своим отличным характеристикам Leopard 2 считается одним из самых дорогих танков мира. К примеру, новый Leopard 2A6 стоит почти $6,8 млн, тогда как цена на Leopard 2 A7+ может доходить даже до $10 млн.

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