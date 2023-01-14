Україна отримає від союзників танки Leopard: в чому їх головна перевага та якими вони бувають

Leopard 2 вважається одним із найдорожчих танків світу — завдяки своїй "начинці"

Великі західні держави нарешті готові передати Україні броньовану техніку, про яку вже давно просив офіційний Київ. Серед бойових машин, які невдовзі мають надійти в Україну, зокрема, танки Leopard. На думку керівництва держави, вони мають дати нам значний поштовх у боротьбі з російськими окупантами.

На сьогодні про готовність забезпечити Україну танками Leopard вже заявили 5 країн. Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба. "Ми вже маємо п'ять країн, які готові передавати, але які очікують на остаточне вирішення питання з Німеччиною", — сказав він під час розмови з журналістом Вадимом Карп'яком, повідомляє агенція "Інтерфакс". Йдеться про Польщу, Фінляндію і ще три країни, називати які можна буде лише після їх публічних заяв, каже Кулеба.

Характеристики, особливості та різновиди танків Leopard 2

Leopard 2 – німецький основний бойовий танк, який вважається однією з кращих бойових машин світу. Створений німецьким підприємством Krauss-Maffei (нині, Krauss-Maffei Wegmann) у 1979 році. Став наступником успішної розробки тієї ж фірми — танку Leopard 1.

Німецький армійський Leopard 2A6 виконує швидкісні маневри

Станом на 2022 рік кількість випущених бойових машин Leopard 2 перевищила 3500 одиниць, понад 2500 з яких досі числяться, як ті, що знаходяться в строю. Наразі вони знаходяться на озброєнні Німеччини, Норвегії, Нідерландів, Австрії, Туреччини, Польщі, Іспанії, Португалії, Сингапуру, Данії, Чилі, Греції, Канади та Фінляндії. Очікується, що термін його служби закінчиться приблизно у 2030 році.

Leopard 2 називають одними з кращих бойових танків за показниками виживання екіпажу. Цим він вигідно відрізняється від численних машин радянського походження.

Основні характеристики Leopard 2:

Екіпаж – 4 особи (командир, націлювач, радист/заряджальник, водій)

– 4 особи (командир, націлювач, радист/заряджальник, водій) Вага — близько 62 т

— близько 62 т Розміри (довжина, ширина, висота) — 9,97 м (7,72 м — без гармати) х 3,75 м х 3,0 м

— 9,97 м (7,72 м — без гармати) х 3,75 м х 3,0 м Роки виробництва та експлуатації – з 1979 року;

– з 1979 року; Головне озброєння — 120-мм гладкоствольна гармата Rheinmetall Rh-120(42 постріли);

120-мм гладкоствольна гармата Rheinmetall Rh-120(42 постріли); Другорядне озброєння — 2 х 7,62 мм MG-3 (4750 набоїв);

2 х 7,62 мм MG-3 (4750 набоїв); Операційна дальність — близько 500 км (пересічна місцевість — близько 161 км);

— близько 500 км (пересічна місцевість — близько 161 км); Броня – композитний захист 3-го покоління, додатковий модульний захист; комбінована протиснарядна, на 2А5 та пізніших моделях навісна;

– композитний захист 3-го покоління, додатковий модульний захист; комбінована протиснарядна, на 2А5 та пізніших моделях навісна; Двигун — MTU MB 873 12-циліндровий дизель, 1103 кВт (1500 к. с.);

MTU MB 873 12-циліндровий дизель, 1103 кВт (1500 к. с.); Швидкість по шосе – 68-72 км/год;

– 68-72 км/год; Запас ходу — 450 км.

Leopard 2 - характеристики німецького танка

Різновиди Leopard 2

Leopard 2 — основний танк, який ще часто називають "А0", щоб відрізнити від інших модифікацій. Випускався з жовтня 1979 до березня 1982 року. Всього налічується 380 одиниць. Основним обладнанням цього варіанта є електрогідравлічний стабілізатор WNA-H22, комп'ютер керування вогнем, лазерний далекомір, датчик вітру, перископ загального призначення EMES 15, панорамний перископ PERI R17 та баштовий приціл FERO Z18.

Вид через панорамний приціл PERI R17

На сьогодні є такі модифікації Leopard 2:

Leopard 2A1 — танк отримав мінімальні модифікації і тепловізійний приціл стрільця. Виробництво завершилося в листопаді 83-го.

— танк отримав мінімальні модифікації і тепловізійний приціл стрільця. Виробництво завершилося в листопаді 83-го. Leopard 2A2 — були замінені оригінальні приціли PZB 200 першої партії на термоприціли EMES 15 та встановлена огорожа навколо передніх отворів паливних баків. Також танк отримав новий 5-метровий буксирувальний трос. Закрилася програма у 1987 році.

— були замінені оригінальні приціли PZB 200 першої партії на термоприціли EMES 15 та встановлена огорожа навколо передніх отворів паливних баків. Також танк отримав новий 5-метровий буксирувальний трос. Закрилася програма у 1987 році. Leopard 2A3 — головна відмінність у встановленні нової цифрової радіостанції SEM80/90 та заварюванні люків подавання боєкомплекту.

— головна відмінність у встановленні нової цифрової радіостанції SEM80/90 та заварюванні люків подавання боєкомплекту. Leopard 2A4 — найпоширеніша версія. Бойові машини отримали автоматичну систему пожежогасіння, цілковито цифрову систему контролю вогнем для нових типів боєприпасів, а також покращену башту з пласкою титан/вольфрамовою бронею.

— найпоширеніша версія. Бойові машини отримали автоматичну систему пожежогасіння, цілковито цифрову систему контролю вогнем для нових типів боєприпасів, а також покращену башту з пласкою титан/вольфрамовою бронею. Leopard 2A5 — прототип серії, яка планувалася для покращення А4. Мав клиноподібну башту з додатковим бронюванням спереду і по боках.

— прототип серії, яка планувалася для покращення А4. Мав клиноподібну башту з додатковим бронюванням спереду і по боках. Leopard 2A6 — отримав нову 120 мм гладкоствольну гармату Rheinmetall L55.

— отримав нову 120 мм гладкоствольну гармату Rheinmetall L55. Leopard 2A7 — не підходить для бою у міському середовищі.

Завдяки своїм чудовим характеристикам Leopard 2 вважається одним із найдорожчих танків світу. Наприклад, новий Leopard 2A6 коштує майже $6,8 млн, тоді як ціна на Leopard 2 A7+ може доходити навіть до $10 млн.

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