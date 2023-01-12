Германию "шатает": сделано новое заявление о танках для Украины

В Германии не исключают возможность поставки своих танков Украине

При том что Германия до сих пор не изменила свою позицию относительно нежелания предоставить Украине танки Leopard 2, там уже начали говорить о том, что стране необходимо "приспосабливаться к новым реалиям". Такое заявление сделали в Минобороны ФРГ.

Как передает издание BIld, глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт во время своего визита на базу Бундесвера в Саксонии, напомнила, что Германия все еще не согласовала решение о передаче танков Leopard украинским военным. Однако, в тоже время, она заявила о том, что всегда стоит приспосабливаться к соответствующей ситуации, вероятно имея ввиду, что позиция по данному вопросу может изменится.

"Однако в то время, в которое мы живем, нам стоит всегда приспосабливаться к соответствующей ситуации", — сказала глава МО ФРГ.

Напомним, ранее мы писали о том, что Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине роту немецких тяжёлых танков Leopard, но в рамках международной коалиции.

Также мы писали о том, что Германия заявила, что передаст Украине ЗРК Patriot и БТР Marder. Хотя до этого там говорили, что у страны нет достаточного количества таких систем.