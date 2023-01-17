Сколько современных танков нужно Украине для наступления: эксперты назвали цифру

Нашей стране нужно современное вооружение для более эффективных атак на поле боя

Для того чтобы провести успешное наступление, Украине нужно около 100 танков. Об этом стало известно на фоне новостей об отправке Великобританией 14 танков Challenger 2.

Количество танков называет сразу несколько источников. Так, The Guardian цитирует Лондонский международный институт стратегических исследований (IISS) и бывшего начальника военной разведки Великобритании Филиппа Осборна. Такое число танков учитывает что нужно провести надлежащую подготовку и иметь стабильное снабжение запчастями, также это зависит от конкретных планов Украины по проведению военной компании.

Исследователи лондонского института считают, что танков которые отправляют Украине Британия явно недостаточно, но и обеспечить в полной мере необходимое количество танков для Украины Британия также не сможет.

Важно учитывать, что Украине также могут передать танки Leopard 2 от Польши и других стран. Их количество IISS оценивают в более чем 2 000 в разных странах. Многое зависит от официального Берлина который пока ещё не разрешил передачу. Если другие страны решатся и Германия разрешит, количество танков можно довести до сотни.

Напомним, "Телеграф" сообщал, что Польша предложила отправить 14 танков Leopard 2 немецкого производства в Украину. Но потребности Украины выше. По мнению главнокомандующих речь идет о 300 танков и не менее чем 600 боевых машинах.