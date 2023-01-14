Британия отправит Украине мощные танки: сколько и когда ждать

Официальное заявление о решении британского правительства ожидается уже сегодня

Великобритания, как и обещала ранее, отправит Украине мощные танки Challenger 2 еще до начала весеннего наступления. Соответствующее решение принял премьер-министр Риши Сунак.

Как в субботу, 14 января, ссылаясь на собственные источники в британском правительстве, сообщает издание The Independent, предварительно планируется отправка 12 таких боевых машин. Первые четыре из них уже готовятся к переправке в восточную Европу, еще восемь прибудут туда чуть позже. Вероятно, все танки приедут в Украину еще до начала весеннего наступления Вооруженных Сил.

Собеседники также добавили, что Сунак планирует официально сообщить о своем решении украинскому президенту Владимиру Зеленскому уже сегодня, 14 января. Глава британского правительства вроде бы ясно дал понять, что Лондон должен выполнять свои обязательства перед Украиной и они должны включать в себя обеспечение Киева необходимой техникой для обороны своих территорий от врага, а также "изменения баланса на поле боя".

Ранее "Телеграф" сообщал, что на фоне решения Польши по отправке Киеву немецких тяжелых танков Leopard правительство Великобритании подтвердило, что также хочет передать Украине один из двух типов танков – Challenger или Challenger 2 – чем они отличаются и какие особенности имеют.