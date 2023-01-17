Не только танки: экс-глава МИД намекнул, какое оружие Запад может предоставить Украине после "Рамштайна"

Известный дипломат Владимир Огрызко в комментарии "Телеграфу" спрогнозировал прорывные решения по ряду вопросов тяжелого вооружения

Представители около 50 стран примут участие 20 января в заседании Контактной группы "Рамштайн" в Германии, чтобы решить вопрос оказания военной помощи Украине. Позитивным для нас сигналом является плотность заявлений в последнее время о поставках танков и бронетехники для ВСУ. Так, Великобритания объявила 16 января рекордный пакет военной помощи Украине.

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал "Телеграфу", чего ждать от очередного "Рамштайна".

"Скорее всего, у нас будут действительно прорывные решения по ряду вопросов тяжелого вооружения. Думаю, что это станет поворотным пунктом в позиции Запада", – отмечает Владимир Огрызко.

Он акцентирует – если до сих пор были сомнения в целесообразности предоставления тяжелого вооружения ВСУ, были постоянные разговоры, что это может стимулировать эскалацию со стороны рф, то последние события (дикарские атаки агрессора на Бахмут и Соледар, продолжение массированных ракетных обстрелов, один из которых привел к очередному кровавому преступлению россиян – трагедии в Днепре) окончательно и бесповоротно возвращают западных политиков в сторону трезвого мышления. И к пониманию того, что, чем больше современного оружия они передадут Украине, тем быстрее россия будет побеждена.

"И здесь мы, я думаю, можем с большой долей уверенности говорить о тяжелых танках и о ракетах с дальностью от 300 до 500 километров. В некотором политическом тумане находятся самолеты F-15, F-16, но мне кажется, что нынешняя политическая погода скоро этот туман развеет. И вскоре эта тема возникнет на наших радарах", – говорит Владимир Огрызко.

И вопрос, по его мнению, уже не столько в том, будет ли это сделано, сколько в том, какое количество того или иного вооружения нам будет передано.

"Но нашей дипломатии придется поработать еще достаточно интенсивно, чтобы после правильного политического решения были и правильные политические шаги. Потому что один-два или десять танков ничего не изменят, а 200 – уже могут серьезно повлиять на ход войны. То же касается и ракет с большим радиусом действия, чем 60-100 км", – констатирует дипломат.