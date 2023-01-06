Плотность заявлений о поставках танков и броневиков Украине - это неплохо - Алексей Копытько
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Советник министра обороны Алексей Копытько рассказал, когда "сложится мозаика"
По поводу танков и броневиков, о которых начали со всех сторон заявлять.
Не надо спешить. Давайте их дождёмся.
Через две недели очный Рамштайн, после него будет какая-то картина: что, сколько и когда.
Декабрь прошёл в публичных и (в основном) непубличных дебатах. Квинтэссенция с нашей стороны: нет логики в том, чтобы не давать нам бронетехнику. Вообще никакой. Вопрос в том — какой подход наиболее рациональный по деньгам/логистике/обслуживанию. Ибо масса нюансов.
Страны-производители между собой конкурируют. То, что может быть передано со складов, часто в очень спорном состоянии.
Ну, и политическая инерция.
Но плотность заявлений — это само по себе неплохо. К концу месяца какая-то мозаика сложится.
Источник: Facebook-страница Алексея Копытько
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