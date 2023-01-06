Советник министра обороны Алексей Копытько рассказал, когда "сложится мозаика"

По поводу танков и броневиков, о которых начали со всех сторон заявлять.

Не надо спешить. Давайте их дождёмся.

Через две недели очный Рамштайн, после него будет какая-то картина: что, сколько и когда.

Декабрь прошёл в публичных и (в основном) непубличных дебатах. Квинтэссенция с нашей стороны: нет логики в том, чтобы не давать нам бронетехнику. Вообще никакой. Вопрос в том — какой подход наиболее рациональный по деньгам/логистике/обслуживанию. Ибо масса нюансов.

Страны-производители между собой конкурируют. То, что может быть передано со складов, часто в очень спорном состоянии.

Ну, и политическая инерция.

Но плотность заявлений — это само по себе неплохо. К концу месяца какая-то мозаика сложится.

Источник: Facebook-страница Алексея Копытько