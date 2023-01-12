Эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса специально для "Телеграфа" рассказал, какие вопросы будут решаться на заседании Контактной группы 20 января

Первое в этом году заседание Контактной группы формата "Рамштайн" по оказанию военной поддержки Украины состоится 20 января в Германии. Учитывая, как актуализировался танковый вопрос, можно не сомневаться, что именно обсуждение поставок ВСУ тяжелой бронетехники станет ключевым.

На минувшей неделе этот процесс был запущен Францией, которая согласилась передать нам так называемые "колесные танки" AMX-10RC (легкого типа), а также бронированные машины.

Далее последовали заявления о готовности предоставить Украине необходимую бронетехнику со стороны США, Великобритании и Германии.

На этой неделе начала активно муссироваться тема поставок для ВСУ танков "Леопард". Это серьезные боевые танки, которые стоят на вооружении ряда европейских стран. Польша, в частности, заявила о готовности передать Украине роту "Леопардов".

Очевидно, что решение было коллективным, поляки получили одобрение на такой шаг от других союзников по НАТО. Потому и полагаю, что на заседании Контактной группы формата "Рамштайн" на будущей неделе закрепят это решение, а также примут ряд инициатив, направленных на координацию поставок танков Украине.

Скорее всего, будут решать вопрос количественный (сколько дадут), логистики (как именно доставить танки), их дальнейшей эксплуатации (обучение украинских военных управлению этими машинами). Следует понимать, что поставки растянутся во времени. Это не случится в считаные дни. Как сделать всё наиболее быстро и эффективно – и будут решать на восьмой встрече формата "Рамштайн".