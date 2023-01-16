Танки и не только: Великобритания объявила о рекордном пакете военной помощи Украине

Великобритания стала первой державой, которая поставит Украине западные основные боевые танки.

Великобритания объявила о новом пакете военной помощи Украине. На сегодняшний день он стал самым значимым из тех, что предоставляло нам это государство.

Как пишет The Guardian, выступая в Палате общин, министр обороны Великобритании Бэн Уоллес сказал, что росии "не удалось сломать волю украинского народа". Также он отметил, что страна-агрессор за время войны успела потерять значительное количество генералов и офицеров.

"В настоящее время мы ожидаем тенденции к российскому наступлению вне зависимости от того, сколько человеческих жертв это спровоцирует", — цитирует издание слова министра обороны.

Также по словам Уоллеса, союзники Украины должны ускорить коллективные усилия, чтобы резко, экономически и в военном отношении сохранить давление на путина.

По словам министра обороны Бена Уоллеса, новый пакет помощи Украине включает в себя:

▪️эскадрилью танков "Challenger 2";

▪️8 орудий AS90+ больше на разных стадиях готовности;

▪️100 единиц бронетехники, включая БТР "Бульдог";

▪️десятки БпЛА;

▪️100.000 артиллерийских снарядов;

▪️100 "усовершенствованных ракет";

▪️запасные части для поддержки украинских танков и бронированных машин.

Глава оборонного ведомства назвал новый пакет помощи "важнейшим пакетом боевой помощи сегодня для ускорения успеха Украины".

"Это заявление делает Великобританию первой западной державой, которая поставит украинцам основные боевые танки", — отмечает издание.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина получит от Польши танки Leopard, но в рамках международной коалиции.

Также мы сообщали о том, что в Германии не исключают возможность поставки своих танков Украине.