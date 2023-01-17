Оружие для Украины от Германии: Кличко сообщил хорошие новости из Давоса

Какое именно оружие получит Киев пока точно неизвестно

В ближайшее время Украина может получить новую партию мощного вооружения от Германии. Соответствующее решение было озвучено на форуме в Давосе.

Об этом во вторник, 17 января, киевский городской голова Виталий Кличко написал в своем Telegram, подводя итоги визита в Давосский экономический форум, который будет проходить с 16 по 20 января.

"Встретился в Давосе с вицеканцлером — министром экономики Германии Робертом Хабеком. Говорили о дальнейшей поддержке и помощи Украине. В частности, передачу вооружения. Положительные решения приняты. Хорошие новости будут скоро", — написал мэр, не добавив никаких деталей по типу и количеству вооружения, которую Украина получит от союзников.

Стоит добавить, что основной темой встречи, которая собрала более 2700 участников из 130 стран мира, стала последствия войны российско-украинской войны. Кроме того, участники будут поднимать вопросы пандемии коронавируса в мире, энергетического и продовольственного кризисов, преодоления инфляции, низкого роста и долговой экономики, использования новейших технологий, решать проблемы социальной уязвимости, а также искать вероятности для преодоления мировых геополитических рисков.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на фоне заявлений французской стороны о передаче Украине так называемых "колесных танков" AMX-10RC, в Германии также заговорили о возможной поставке Киеву нескольких экземпляров тяжелой техники, а именно бронетранспортеров типа Marder.