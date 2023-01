Украинские звезды присоединились к флешмобу #freetheleopards (фото)

Челлендж с призывом предоставить Украине танки Leopard 2 набирает популярность как в Украине, так и за рубежом

Накануне в соцсетях начался настоящий "леопардовый бум" под хештегом #freetheleopards. Этот флешмоб объединил европейцев и украинцев, призывающих предоставить ВСУ танки Leopard для борьбы с оккупантом.

К акции уже присоединились ряд украинских звезд. Среди них – Оля Полякова, Джамала, Екатерина Осадчая, MamaRika, группа TVORCHI, Алена Алена, Тина Кароль и другие. Все они вместе с сотнями, а возможно и тысячами других людей со всего мира постят на своих страницах фото с леопардовым принтом и соответствующим хештегом.

Оля Полякова

Оля Полякова поделилась одним из своих эпатажных образов и призвала фанатов приобщаться к челленджу: "Поддержим вместе флешмоб. Нам нужны "леопарды", чтобы у наших ВСУ было такое лицо, а значит, чтобы и у всех нас #FreeTheLeopards", — пишет певица в своем Инстаграме.

МамаРика

Популярная певица и актриса MamaRika (она же Анастасия Кочетова) тоже приоединилась к акции. В своем Инстаграме исполнительница показала беременный животик и добавила такую подпись: "#freetheleopards, это я вам как украинская женщина говорю. А поверьте, нас лучше не слить! Народ, присоединяйтесь! Germany, u know what to do!"

Екатерина Осадчая

Телеведущая добавила сразу два своих фото — в зеленом леопардовом жакете и платье с анималистическим принтом. Звезда призывает фанов приобщиться к этой важной акции. "Нашей стране нужны танки Leopard 2, мы призываем мир откликнуться, ведь следующими может быть любая страна! Поддерживайте флешмоб! Фото из прошлого, но так актуальны сейчас", — пишет Осадчая.

Группа "TVORCHI"

Популярная украинская группа также присоединилась к #freetheleopards. На своей официальной странице в Инстаграме участники "Евровидения-2023" пишут: "Пока Германия до сих пор колеблется, предоставлять ли Украине танки Leopard 2, мы присоединяемся к флешмобу с соответствующим призывом. Это важно. Украине нужны танки Leopard 2. Не молчи, мир! Присоединяйтесь к хэштегу и требуйте проукраинского решения от правительства Германии, ведь Украина ежедневно защищает себя и Европу от россии».

Джамала

Певица поделилась своим фото в леопардовой шубе и призвала распространять ее месседж, поддерживая этот важнейший для Украины флешмоб: "Пока кто-то тянет время, мы должны действовать и давить. Присоединяюсь к челленджу от @ukraine.ua. Чем больше я злюсь, тем больше хочу донатить и всячески помогать. Но только этого недостаточно. Нам нужна поддержка мира!"

Тина Король

Исполнительница тоже присоединилась к флешмобу, однако фото выложила в сторис на своей странице в Инстаграм.

alyona.alyona

К челленджу присоединилась и известная украинская певица alyona.alyona. Ее "леопардовая" фотография подписана: "Германия должна услышать нас и наконец предоставить Украине "леопардов". Присоединяйтесь к флешмобу, присоединяйтесь и вы, поддержав Украину на информационном фронте! Фото было сделано во Франкфурте-на-Майне в Германии с немецкой собакой семьи латвийцев и украинцев".

Илона Гвоздева

Известная украинская танцовщица и хореограф, участница телевизионного талант-шоу "Танцуют все!" Илона Гвоздева также переоделась в леопардовое. В своем Инстаграме она пишет: "Ну очень нравится этот принт, особенно если он может изменить ситуацию в нашей стране и спасти другие страны от vi.nu. Итого до победы".

Ранее мы писали, что к флешмобу #freetheleopards присоединились Андрей Бедняков и известный берлинский стилист Фрэнк Уайлд. Последний, кстати, с самого начала полномасштабного вторжения россии в Украину поддерживает нашу страну, публикуя в своей инсте "лифтолуки" в костюмах украинского флага.