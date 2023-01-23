Украинцев охватил модный флешмоб с призывом передать ВСУ танки Leopard

Своим фото уже поделился известный украинский телеведущий Андрей Бедняков

Восьмая встреча в формате "Рамштайн", на которой страны увы не договорились о передаче танков Украине, спровоцировала новый флешмоб среди украинцев. И как оказалось наши земляки очень любят подобные "мероприятия", о чем говорит также недавний "кастинг для блокбастера".

Итого, с призывом предоставить Украине танки Leopard, к властям Германии стали обращаться используя хэштег #FreeTheLeopards. Суть акции — надеть леопардовые вещи, сделать селфи и выставить ее в сеть с этим хэштегом, чтобы таким образом призвать к передаче нужных Украине танков.

"О леопардовой одежде давно забыли, но теперь пришло время перебрать свой гардероб! Наденьте свою любимую леопардовую одежду и опубликуйте селфи с #FreeTheLeopards. Привезем в Украину танки" — говорится в неком анонсе флешмоба в Инстаграм.

К флешмобу уже присоединился популярный украинский шоумен Андрей Бедняков. На своей странице в Instagram он опубликовал архивное фото, на котором предстал в леопардовой шубе.

"На этой фотографии мне три года. Моя мама привезла меня в Германию. И в этот момент я говорил 29-летнему Олафу Шольцу #freetheleopards в 2023 году! Украина должна защитить свою территорию", — подписал фото Бедняков.

Также несколькими фото в леопардовой одежде поделился и известный берлинский стилист Фрэнк Уайлд, который с начала полномасштабного вторжения россии в Украину поддерживает нашу страну, публикуя в Инстаграме "лифтолуки" в нарядах в цветах украинского флага.

Напомним, что, несмотря на предварительный отказ предоставлять Украине танки Leopard 2, западные партнеры все же согласились проводить учения наших военных по управлению этой техникой. Это один из самых ярких сигналов того, что вопрос решится положительно для Киева.

"Телеграф" также рассказывал о том, сколько "Леопардов" может предоставить Украине Германия и какое тяжелое оружие готовят нам другие страны.