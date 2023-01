Українські зірки приєдналися до флешмобу #freetheleopards (фото)

Челендж із закликом надати Україні танки Leopard 2 набирає популярності як в Україні, так і за кордоном

Напередодні у соцмережах почався справжній "леопардовий бум" під хештегом #freetheleopards. Цей флешмоб об'єднав європейців та українців, які закликають надати ЗСУ танки Leopard для боротьби з окупантом.

До акції вже долучилися низка українських зірок. Серед них — Оля Полякова, Джамала, Катерина Осадча, MamaRika, гурт TVORCHI, Альона Альона, Тіна Кароль та інші. Всі вони разом із сотнями, а можливо, й тисячами інших людей з усього світу постять на своїх сторінках фото з леопардовим принтом і відповідним хештегом.

Оля Полякова

Оля Полякова поділилася одним зі своїм епатажних образів і закликала фанатів долучатися до челенджу: "Підтримаємо разом флешмоб. Нам потрібні "леопарди", щоб у наших ЗСУ було таке лице, а значить, щоб і у всіх нас #FreeTheLeopards", — пише співачка у своєму Інстаграмі.

MamaRika

Популярна співачка та акторка MamaRika (вона ж — Анастасія Кочетова) теж долучилася. У своєму Інстаграмі виконавиця показала вагітний животик і додала такий підпис: "#freetheleopards, це я вам як українська жінка кажу. А повірте, нас краще не злити! Народ, приєднуйтеся! Germany, u know what to do!"

Катерина Осадча

Телеведуча додала відразу два своїх фото — у зеленому леопардовому жакеті та в сукні з анімалістичним принтом. Зірка закликає фанів долучитися до цієї важливої акції. "Нашій країні потрібні танки Leopard 2, ми закликаємо світ відгукнутися, адже наступними може бути будь-яка країна! Підтримуйте флешмоб! Фото з минулого, але такі актуальні зараз", — пише Осадча.

Гурт "TVORCHI"

Популярний український гурт також долучився до #freetheleopards. На своїй офіційній сторінці в Інстаграм учасники "Євробачення-2023" пишуть: "Поки Німеччина досі вагається, чи надавати Україні танки Leopard 2, ми доєднуємося до флешмобу з відповідним закликом. Це важливо. Україні потрібні танки Leopard 2. Не мовчи, світе! Приєднуйтеся до хештегу і вимагайте проукраїнського рішення від уряду Німеччини, адже Україна щодня захищає себе та Європу від росії".

Джамала

Співачка поділилася своїм фото у леопардовій шубі й закликала поширювати її меседж, підтримуючи цей надзвичайно важливий для України флешмоб: "Поки хтось тягне час, ми маємо діяти й тиснути. Приєднуюся до челенджу від @ukraine.ua. Чим більше я злюся, тим більше я хочу донатити та всіляко допомагати. Але тільки цього недостатньо. Нам потрібна підтримка світу!".

Тіна Кароль

Виконавиця теж долучилася до флешмобу, однак фото виклала в сторіз на своїй сторінці в Інстаграм.

alyona.alyona

До челенджу доєдналася і відома українська співачка alyona.alyona. Її "леопардова" світлина підписана: "Німеччина повинна почути нас і нарешті надати Україні "леопардів". Долучаюся до флешмобу, приєднуйтеся і ви, підтримавши Україну на інформаційному фронті! Фото було зроблене у Франкфурті-на-Майні в Німеччині з німецькою собакою сім’ї латвійців та українців".

Ілона Гвоздьова

Відома українська танцівниця та хореограф, учасниця телевізійного талант-шоу "Танцюють всі!" Ілона Гвоздьова також переодяглась у леопардове. У своєму Інстаграмі вона пише: "Ну дуже подобається цей принт, особливо якщо він може змінити ситуацію в нашій країні і врятувати інші країні від vi.nu. Разом до перемоги".

Раніше ми писали, що до флешмобу #freetheleopards доєдналися Андрій Бєдняков та відомий берлінський стиліст Френк Уайлд. Останній, до речі, від самого початку повномасштабного вторгнення росії в Україну підтримує нашу країну, публікуючи у своїй інсті "ліфтолуки" у костюмах українського прапора.